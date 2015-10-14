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مصادرة مواد بناء وإزالة منزل مخالف على الطرق الدائرى بالفيوم

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مصادرة مواد بناء وإزالة منزل مخالف على الطرق الدائرى بالفيوم مصادرة مواد بناء وإزالة منزل مخالف على الطرق الدائرى بالفيوم
في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم لتفقد سير الأعمال بالطريق الدائري لمدينة الفيوم تلاحظ بناء مخالف بناحية قحافة.

واصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لمسئولي فريق العمل الميداني بالطريق الدائري بإزالة المنزل المخالف علي الطريق الدائري ناحية قحافة بمدينة الفيوم وتتبع منطقة حي شرق ومصادرة ادوات ومواد البناء والمعدات بالموقع وتسليمها لشرطة المرافق.

وعلي الفورتوجهت حملة بقيادة حسن ابو حامد رئيس فريق العمل الميداني وشرطة المرافق بمصادرة خلاطة ومعدات بناء واتخاز الإجراءات القانونية ضد صاحب المنزل المخالف، ويدعي روبي احمد يوسف مقيم بالمدابغ ويعمل مبيض محارة، وتبين البناء علي قطعة ارض زراعية يمر بها خط الغاز الطبيعي لمنطقة الفيوم وابشواي، وتم ضبط المذكور ووقف كافة الأعمال وتحرير المحاضر.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى استمرار الحملات يومياً وخلال العطلات والأعياد الرسمية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على أنه لن يتم السماح لأحد بمخالفة القانون.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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