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انطلاق مسيرة حاشدة لقائمة "فى حب مصر" على كورنيش الإسكندرية

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انطلاق مسيرة حاشدة لقائمة "فى حب مصر" على كورنيش الإسكندرية انطلاق مسيرة حاشدة لقائمة "فى حب مصر" على كورنيش الإسكندرية
نظمت قائمة "فى حب "، مسيرة حاشدة مساء الأربعاء، انطلقت من منطقة سان ستيفانو على كورنيش الاسكندرية ثم إلى سوميد حيث يعقد مؤتمر جماهيرى للقائمة بمحافظة الإسكندرية.

يعقد المؤتمر بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، ونقيب الأشراف، أعضاء اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر" سيحضرون المؤتمر، إلى جانب عدد من مرشحى قطاع غرب الدلتا، لشرح الرؤية العامة للمواطنين، والاستماع لمشكلاتهم.
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