مرشح بكفر الدوار: يجب اصطفاف القوى الوطنية لمواجهة المال السياسى

أكد المهندس، محمود ابورابح، القيادى بحزب الدستور والمرشح بدائرة كفر الدوار فى البحيرة ضرورة اصطفاف القوى الوطنية لمواجهة ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية والتى تؤثر بالسلب على اقامة حياة ديمقراطية سليمة، مضيفا فى تصريحات، خاصة أن الكثير من الحملات تعدى انفاقها الحد الاقصى المسموح به قانونيا وسط غياب تام من السلطات المعنية.

وأوضح أبورابح أن البرلمان القادم حلقة مفصلية فى تقدم الوطن، مشددا على ضرورة مواجهة اى محاولة لاعادة فلول الحزب الوطنى المنحل او عناصر جماعة الاخوان الارهابية للمشهد السياسى، وطالب مرشح دائرة كفر الدوار الاهالى بالوعى وعدم الانجراف وراء المتاجرين بأحلامهم.

يذكر أن المهندس محمود ابورابح من مواليد 1985، وهو أصغر مرشحى الدائرة الـ 34، منافسا على اصوات تزيد عن النصف مليون ناخب.

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