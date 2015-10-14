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محافظة الإسكندرية ونهضة مصر يوزعان أكياس قمامة الفصل على أهالى حى شرق

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محافظة الإسكندرية ونهضة مصر يوزعان أكياس قمامة الفصل على أهالى حى شرق محافظة الإسكندرية ونهضة مصر يوزعان أكياس قمامة الفصل على أهالى حى شرق
فى تنفيذ مشروع فرز القمامة من المنبع، وزعت محافظة الإسكندرية بالاشتراك مع شركة نهضة، ألفى كيس قمامة مجانا على أهالى عزبة سعد بحى شرق، بالتزامن عقد إدارة التوعية بالرصد البيئى حملات توعية للأهالى عن أهمية الفصل من المنبع.

ويهدف المشروع إلى التخلص من المخلفات بصورة حضارية عن فصلها إلى قسمين (عضوية وصلبة)، بهدف "تجفيف المنبع" والحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة، ومنع وصول نابشى القمامة والفرازين إلى القمامة قبل جمعها ومنع انتشار الأمراض ومواجهة الحشرات والقوارض.

يشار إلى أن شركة نهضة وفرت 4000 شنطة بتكلفة 24 ألف جنية لتوزعها مجانا على الأهالى وتحوى كل منها 10 أكياس أسود و5 أخضر ووزعت أمس 2000 شنطة بشوارع البرنس عمر وشارع عزبة سعد وحارة عبد العال وحارة الملك المنصور وش التقلى، وش مسجد عزبة سعد التابعين لحى شرق.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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