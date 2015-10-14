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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يحتفل مع مشايخ البدو بالعام الهجرى

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يحتفل مع مشايخ البدو بالعام الهجرى بالصور.. محافظ جنوب سيناء يحتفل مع مشايخ البدو بالعام الهجرى
التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمشايخ وعواقل البدو والجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية على مأدبة غداء بدار العاملين احتفالا بالعام الهجري الجديد ولحل المشاكل والمعوقات.

وأكد المحافظ أن اللقاء تم فى بيت العيلة وللاحتفال بالعام الهجري الجديد والتقى بأكثر من 18 ممثلا لوكالات اخبار عالمية، ونقل لهم الأمن والأمان اللذين تنعم بهما شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مدينة طور سيناء هي الأخرى تشهد نهضة تنموية كبيرة من خلال تطوير ميادينها واستخدام الطاقة الشمسية بها.

وتوجه الشيخ ابراهيم سالم جبلي شيخ قبيلة المزينة بالشكر للرئيس عبد الفتاح على استجابته بربط ميناء الطور البحري بمحور قناة السويس الجديدة وتخطيط المنطقة الصناعية بابوزنيمة، إضافة الي المنازل البدوية التي يتم انشائها بمختلف الوديان والتجمعات وبلغت اكثر من 500 منزل علي مستوي المحافظة.

وقال جبلي :خلال لقائنا بالمحافظ تطرقنا لمشكلة سيارات الدفع الرباعي التي يتم منع دخولها من النفق ووعدنا بحل المشكلة بعد تقنين السيارات، كما شهد اللقاء عرض انشاء ميناء بمدينة دهب يربط ميناء ضبا السعودي ودهب ووعد المحافظ بدراسة الفكرة وعرضها علي المسئولين، موضحا وجود تنسيق كامل بين البدو بوالقيادات التنفيذية والامنية لتنمية جنوب سيناء .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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