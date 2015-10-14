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ضبط 5 راقصات ببدل مخلة و3 أجانب يعملون بدون ترخيص فى الغردقة

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ضبط 5 راقصات ببدل مخلة و3 أجانب يعملون بدون ترخيص فى الغردقة ضبط 5 راقصات ببدل مخلة و3 أجانب يعملون بدون ترخيص فى الغردقة
شنت شرطة مباحث السياحة والآثار بالبحر الأحمر حملة مكبرة علي الملاهي الليلة بمدينة الغردقة، تحت إشراف اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، أسفرت عن ضبط 5 راقصات ببدل رقص مخلة، وحالتى تعاطي مخدرات داخل أحد الملاهي و6 قضايا خمور ومنشأة ومدير منشأة و4 منشآت تقدم الشيشة بدون تراخيص و 3 اجانب يعملون بدون ترخيص .

تلقى اللواء علاء السباعي مدير مباحث شرطة السياحة والآثار إخطارا من العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الاحمر، بشن حملة مكبرة علي الملاهي الليلة شارك فيها الرائد احمد علي والنقيبين وليد عبد الرحيم وكرم عبد المنعم معاونى مباحث شرطة السياحة بالغردقة.

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مصر 365