اجتماع برئاسة محافظ الفيوم ومدير الأمن استعدادا للانتخابات

عقدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالفيوم اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لانتخابات النواب 2015.

حضر الاجتماع كل من اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد، والعقيد عمرو فايد المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرو العموم ورؤساء مجالس المدن.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إقامة غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات بكل من المراكز لمتابعة العملية الانتخابية والتدخل لإنهاء أى مشكلات، مشدداً على أن دور الجهاز التنفيذى ينحصر فى تذليل العقبات أمام الناخبين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقرات الانتخابية دون التدخل بأى من الأشكال فى العملية الانتخابية.

كما أكد المحافظ على ضرورة تجهيز المراكز والمقار واللجان الفرعية بشكل لائق والتأكد من توفير الإضاءة الكافية والنظافة داخل وخارج اللجان ونظافة دورات المياه وتدبير وسائل التهوية المناسبة، إضافة إلى توفير مظلات وتجهيز أماكن لانتظار الناخبين لحمايتهم من حرارة الشمس وتسهيل عملية إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى ومركز المعلومات بديوان عام المحافظة، للمرور على الأماكن التى تم تجهيزها كمقار أو لجان انتخابية والتأكد من تنفيذ التعليمات التى صدرت خلال الاجتماع للخروج بالانتخابات فى صورة مشرفة تليق بالمحافظة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى لأعمالهم المنوطة بهم.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتوفير أماكن مناسبة لمبيت القوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، وتجهيز غرف الاقتراع السرى بشكل لائق، وتدبير كافة الاحتياجات بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتنبيه على مديرى المدارس ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الدائم طوال أيام العملية الانتخابية ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المقرات الانتخابية، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة لرفع حالة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ووضع خطة للتحرك السريع لسيارات الإسعاف.

كما شدد المحافظ على توفير مولدات للكهرباء لمواجهة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربى وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرارت ومنع أى وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج المقرات الانتخابية، وأكد ضرورة توفير سيارة إطفاء وأخرى للإسعاف أمام كل لجنة عامة، إضافة إلى السيارات المجهزة لنقل مياه الشرب تحسباً لمواجهة أى حالات طارئة.