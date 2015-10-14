أهالى معصرة أبو صير ببنى سويف: وجدنا رفات أمواتنا فى الرمال

استيقظ اهالي قرية معصرة ابو صير ببني سويف على مقابرهم مهدمة، ورفات امواتهم ملقاة خارجها وأتهموا مستأجر منطقة المحاجر القريبة من المقابر بارتكاب الجريمة فداهمته قوة بقيادة مأمور مركز الواسطي والرائد أحمد الدسوقي رئيس المباحث والقت القبض عليه واحالته الى النيابة بتهمة هدم المقابر والتعدي علي حرمة الموتي.

وقال أحمد سعيد من أهالى ابو صير ، "مقابرنا أتهدت وأمواتنا رموها بره ، ولو شفت اللى عمل كدا هاكله بأسناني، احنا فوجئنا بأحد الاهالي ينادي بمكبر صوت ويقوال ان مقابر البلد اتهدمت وأمواتنا ملقاة فى الرمال".

وتابع سالم محمود:" اهالى البلد كلها خرجوا إلى المقابرووجدوا رفات الأموات فى الرمال، ومنهم من جمع رفات أمواته داخل بطانية وبعضهم حفر فى الأرض ودفنها وآخرين عادوا بها الي منازلهم لعدم تمكنهم من العثور على مقبرة لدفنها.

يذكر أن أهالي قرية أبو صير قاموا قطعوا طريق القاهرة اسيوط الصحراوي امام موكب وزير النقل الذى كان يزور منطقة ورش كوم ابو راضي بالواسطي، ما اضطره الى سلك طريق فرعي.