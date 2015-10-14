الدفاع الروسية: طائرة من طراز "سو30" اقتربت من طائرة أمريكية فوق سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حدوث تقارب بين إحدى مقاتلاتها وطائرة أمريكية فى سماء سوريا السبت الماضى، وذلك بعد أن أعلن التحالف الدولى الذى تقوده أمريكا ضد "داعش" اقتراب طائرتين أمريكيتين وروسيتين ضمن مدى البصر فوق سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: إن طائرة روسية من طراز "سو-30 إس إم" اقتربت من طائرة مجهولة خلال قيامها بمهمة فى سماء سوريا السبت الماضى.

وأضاف أن المقاتلة الروسية توجهت إلى تلك الطائرة لتحديد هويتها، دون أن يقصد الطيار الروسى تخويف أحد، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الطائرة الأمريكية على مسافة 2 إلى 3 كيلومترات.

فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن 41 غارة جوية على 40 موقعا لـ "داعش" فى محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة ودير الزور خلال الـ24 ساعة الماضية.