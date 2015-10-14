الأمم المتحدة تنتقد استخدام إسرائيل للقوة ضد الفلسطينيين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك جميع أعمال الإرهاب التي شهدتها فلسطين وإسرائيل.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” أشار دوجاريك إلى “أن الاستخدام المفرط للقوة، كما هو ظاهر، من جانب قوات الأمن الإسرائيلية يثير كذلك القلق ويجب إعادة النظر فيه بجدية”.

مضيفا أن “استخدام القوة يسهم في مفاقمة الوضع، وهو ما يقود إلى دوامة من إراقة الدم لا طائل منها”.

وقال دوجاريك إن الشعور بالاستياء لدى الشباب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانسداد الأفق السياسي لحل النزاع يسهمان كذلك بدور سلبي.