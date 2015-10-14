فيديو|| جورج عياد: أطالب الشباب بالاندماج في المجتمع والعمل وتقبل الوظائف

أشاد المهندس جورج عياد رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عياد للمواد والخدمات البترولية، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، والذي يقام على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال جورج عياد في حوار صحفي خاص بوكالة أونا “الفترة القادمة المفروض المصريين يشتغلوا شوية”، وأضاف “المشكلة لم تكمن في قلة المشروعات المشكلة الحقيقة في كسل الأيدى العاملة المصرية”، وأشار بإن الشباب هم من لا يقبلون بأي وظيفة والعمل كثير، وقال إن تناول عدة مواضيع مهمة مثل البطالة وكيفية التغلب عليها.

وطالب “عياد” الشباب بالاندماج في المجتمع والبحث عن الوظائف والعمل بها.

وأضاف مسؤول التسويق العقاري بشركة أولاد عياد، أحمد أبو الوفا، إن الفترة القادمة ستقوم الشركة بعدة مشروعات في مجال الاستثمار العقاري، وأفاد بإن الشركة ستقوم في الأيام المقبلة ببناء وحدات متكاملة كاملة المواصفات وبطرق سداد مختلفة.

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