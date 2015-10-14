سويفت تتصدر ترشيحات جوائز «أميريكان ميوزيك أوورد»

نالت المغنية الأميركية تيلور سويفت، العديد من ترشيحات جوائز الموسيقى الأميركية ” أميريكان ميوزيك أوورد “عن 6 فئات، بالإضافة إلى المغني البريطاني إد شيران والكندي “ذا ويكند”.

وتصدرت أغاني سويفت وشيران وذا ويكند، سباقات الأغاني هذا العام، إذ يتنافس الثلاثي على جائزة “فنان العام” وهي الفئة الأبرز بين الجوائز، التي تقدم بناءً على تصويت الجمهور. في الحفل الذي سيقام في 22 نوفمبر بلوس أنجلوس، بحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز عربية”.

بالإضافة إلى ترشيح سويفت لجوائز أفضل ألبوم بوب/روك عن ألبومها (1989)، الذي حقق أفضل مبيعات خلا العام الماضي، وجائزة أفضل فنانة بوب/روك، التي تتنافس عليها أمام أريانا جراندي وميجان تراينور، وجائزة أفضل أغنية عن أغنيتها (بلانك سبيس).