أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

سويفت تتصدر ترشيحات جوائز «أميريكان ميوزيك أوورد»

Google+ Print
سويفت تتصدر ترشيحات جوائز «أميريكان ميوزيك أوورد» سويفت تتصدر ترشيحات جوائز «أميريكان ميوزيك أوورد»

تايلور سويفت

نالت المغنية الأميركية تيلور سويفت، العديد من ترشيحات جوائز الموسيقى الأميركية ” أميريكان ميوزيك أوورد “عن 6 فئات، بالإضافة إلى المغني البريطاني إد شيران والكندي “ذا ويكند”.

وتصدرت أغاني سويفت وشيران وذا ويكند، سباقات الأغاني هذا العام، إذ يتنافس الثلاثي على جائزة “فنان العام” وهي الفئة الأبرز بين الجوائز، التي تقدم بناءً على تصويت الجمهور. في الحفل الذي سيقام في 22 نوفمبر بلوس أنجلوس، بحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز عربية”.

بالإضافة إلى  ترشيح سويفت  لجوائز أفضل ألبوم بوب/روك عن ألبومها (1989)، الذي حقق أفضل مبيعات خلا العام الماضي، وجائزة أفضل فنانة بوب/روك، التي تتنافس عليها أمام أريانا جراندي وميجان تراينور، وجائزة أفضل أغنية عن أغنيتها (بلانك سبيس).

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا