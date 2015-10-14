إغلاق قناة الفيديو لتطبيق «Snapshat» دون إبداء أسباب

أعلن القائمون على تطبيق “سناب شات” ، إغلاق قناة التطبيق الرسمية المتوفرة داخل التطبيق لبث مُحتوى فيديو خاص من دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وقرر القائمون على التطبيق فى وقت سابق من العام الجاري البداية فى إنتاج مقاطع فيديو خاصة بهم ونشرها عبر القناة الرسمية، حيث عملت الشركة على توظيف 15 شخصًا لتولى هذه المهمّة من ضمنهم نائب رئيس قناة فوكس العالمية سابقاً.

ويسمح تطبيق سناب شات للمُستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو والصور بشكل مؤقت، حيث يتم حذف هذه المُشاركات بعد فترة زمنية قليلة، وكان توجهه الأساسى نحو الشباب فقط، إلا أن المُستخدمين من جميع الفئات العمرية يُواظبون على استخدامه باستمرار.

ويعتمد التطبيق على المحتوى الذى يقوم المُستخدمون بإنتاجه حيث يمتلك أكثر من 100 مليون مُستخدم نشط شهرياً، لذا برر البعض أن خطوة إنتاج سناب شات للمحتوى ليس لها أى ضرورة بما أن الاعتماد الأول يكون على المُستخدمين.