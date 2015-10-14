أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو| حاملة طائرات روسية تُغادر ميناء”مورمانسك”.. وبداية التدريب نهاية الأسبوع

Google+ Print
فيديو| حاملة طائرات روسية تُغادر ميناء”مورمانسك”.. وبداية التدريب نهاية الأسبوع فيديو| حاملة طائرات روسية تُغادر ميناء”مورمانسك”.. وبداية التدريب نهاية الأسبوع

حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف”

أكد الناطق باسم أسطول الشمال الروسي، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم واستعادة جاهزية الأنظمة ولآليات في حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف”

وأضاف أن حاملة الطائرات ستغادر في نهاية الأسبوع الجاري ميناء مورمانسك في شمال روسيا لتبدأ بتدريب الطيارين البحريين في عرض البحر.

يذكر أن حاملة الطائرات التابعة لأسطول الشمال الروسي كانت قد وصلت إلى البحر المتوسط وانضمت إلى مجموعة سفن القوات البحرية الروسية في 15 يناير عام 2014، ثم غادرت البحر المتوسط في نهاية إبريل عام 2014 لتعود إلى قاعدتها في بحر بارنتس الشمالي الروسي حيث خضعت لأعمال الإصلاح والترميم.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»