فيديو| حاملة طائرات روسية تُغادر ميناء”مورمانسك”.. وبداية التدريب نهاية الأسبوع

أكد الناطق باسم أسطول الشمال الروسي، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم واستعادة جاهزية الأنظمة ولآليات في حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف”

وأضاف أن حاملة الطائرات ستغادر في نهاية الأسبوع الجاري ميناء مورمانسك في شمال روسيا لتبدأ بتدريب الطيارين البحريين في عرض البحر.

يذكر أن حاملة الطائرات التابعة لأسطول الشمال الروسي كانت قد وصلت إلى البحر المتوسط وانضمت إلى مجموعة سفن القوات البحرية الروسية في 15 يناير عام 2014، ثم غادرت البحر المتوسط في نهاية إبريل عام 2014 لتعود إلى قاعدتها في بحر بارنتس الشمالي الروسي حيث خضعت لأعمال الإصلاح والترميم.

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