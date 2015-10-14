إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة.. والاعتداء على صحفيين أجانب

أصيبت فتاة فلسطينية بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة “بيت إيل” شمال شرقي مدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الفلسطينيين قرب مستوطنة “بيت ايل”، ما أدى إلى إصابة فتاة بالرصاص الحي في قدمها.

وأُصيب شابان فلسطينيان في بيت لحم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز، في تجدد للمواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل المدينة الشمالي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم محمد عوض إن طواقم الهلال قدمت الإسعاف لشابين أصيبا بعيارين معدنيين، إضافة إلى عشر حالات اختناق جراء استنشاق الغاز، تم علاجها ميدانيًا.

وتجددت المواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد معتز زواهرة (27 عامًا) الذي استشهد على مدخل بيت لحم الشمالي أمس، بعد إصابته بعيار نار في الصدر.

> كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين الأجانب، وإعلامية فلسطينية ومنعتهم من تغطية الأحداث في شارع الشهداء وسط المدينة.