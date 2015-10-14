أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة.. والاعتداء على صحفيين أجانب

Google+ Print
إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة.. والاعتداء على صحفيين أجانب إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة.. والاعتداء على صحفيين أجانب

قوات-الاحتلال-الاسرائيلي

أصيبت فتاة فلسطينية بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة “بيت إيل” شمال شرقي مدينة البيرة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الفلسطينيين قرب مستوطنة “بيت ايل”، ما أدى إلى إصابة فتاة بالرصاص الحي في قدمها.

وأُصيب شابان فلسطينيان في بيت لحم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز، في تجدد للمواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل المدينة الشمالي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني ببيت لحم محمد عوض إن طواقم الهلال قدمت الإسعاف لشابين أصيبا بعيارين معدنيين، إضافة إلى عشر حالات اختناق جراء استنشاق الغاز، تم علاجها ميدانيًا.

وتجددت المواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد معتز زواهرة (27 عامًا) الذي استشهد على مدخل بيت لحم الشمالي أمس، بعد إصابته بعيار نار في الصدر.
> كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين الأجانب، وإعلامية فلسطينية ومنعتهم من تغطية الأحداث في شارع الشهداء وسط المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا