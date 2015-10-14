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الرئيس الفرنسى يعرب عن ارتياحه لإتمام صفقة "ميسترال" مع مصر

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الرئيس الفرنسى يعرب عن ارتياحه لإتمام صفقة "ميسترال" مع مصر الرئيس الفرنسى يعرب عن ارتياحه لإتمام صفقة "ميسترال" مع مصر
أعرب الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، عن ارتياحه لإتمام صفقة الميسترال مع ، التى تحتاجها لضمان أمنها، مشيرًا إلى أن فرنسا بإمكانها عقد شراكات مع دول أخرى راغبة فى اقتناء سفن حربية من طراز "ميسترال"، وذلك بعد إلغائها صفقة بيع حاملتى مروحيات من نفس الطراز لروسيا وإعادة بيعهما لمصر.

وقال الرئيس الفرنسى، فى كلمة له أثناء تفقده لحوض بناء السفن (إس.تى إكس) بمدينة سان نازير، إن الأمور سارت بشكل جيد مع روسيا التى وافقت على إلغاء العقد، متوقعا أن يعقد الجانبان اتفاقات جديدة بشأن سفن أخرى.

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