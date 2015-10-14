مميش لـ"اليوم السابع": 206 ملايين جنيه زيادة فى إيرادات القناة خلال شهر

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن إجمالى الزيادة فى إيرادات القناة خلال الفترة من 7 أغسطس حتى 7 سبتمبر عقب بدء عمل القناة الجديدة، بلغت 206 ملايين جنيه عن نفس الفترة العام الماضى، كما بلغت الزيادة فى عدد السفن العبارة 113 سفينة عن نفس الفترة العام الماضى.

وحول الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية قناة السويس، أكد مميش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن تشكيل الهيئة الجديدة فى انتظار قرار رئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يعلم الميعاد المحدد لإصدار القرار.