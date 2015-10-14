بالفيديو.. مرتضى: التوريث أمر طبيعي.. وشرف لي وللنادي لو ابني بقى رئيسه

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن نجله أحمد عضو مجلس الإدارة، حصل على عدد من الأصوات أكثر مما حصله هو نفسه عليها خلال انتخابات النادى الأخيرة، مؤكدًا “شرف للنادى الزمالك أن يتولى أحمد مرتضى رئاسة النادى في يوم من الأيام”.

وأضاف مرتضى، خلال لقائه في قناة أبو ظبى الرياضية، أن نجليه “أحمد وأمير زملكاوية وولدوا داخل النادي، وأنا عضويتى فى نادى الزمالك سنة 84 على عكسهم”، مشيرًا إلى أن توريث أبنائه فى عضوية مجلس الإدارة أمرًا طبيعيًا، وأن سيف العماري ورث نجله مصطفى فى عضوية مجلس الإدارة الحالى، وكذلك محمود أبور جيلة ورث نجله رحاب ايضًا الآن فى نفس المجلس.

ووصف رئيس الزمالك نفسه بأنه الديكتاتور العادل، موجهًا رسالة لسيف العمارى ردًا على هجومه عليه مؤخرًا فى الفضائيات قائلًا “مش عايز واحد يطلع يلفلى فى القنوات ويوقع المجلس والنادي”، وتابع “أنا لساني طويل وخدت بطولات، أنا قلبى ميت وخدت بطولات، أنا الوحيد فى مصر اللى اتصديت للألتراس وحبستهم ومعنديش وايت نايتس في الزمالك وخدت بطولات”.

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