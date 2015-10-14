تدشين أول مركز لفحوص وظائف المخ والأعصاب بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن تدشين أول مركز بحثى لفحوصات وأبحاث وظائف المخ والأعصاب “فسيولوجيا الأعصاب” من التخصصات الدقيقة والنادرة التى تخدم طلبة الدراسات العليا بكلية الطب البشرى ويعد المركز الأول من نوعة على مستوى الجامعات المصرية .

وأوضح لطفي، أن المركز يقدم أيضاُ خدمات طبية للمترددين على المستشفي الجامعي سواء من خلال العيادات والمستشفيات الخاصة، وكذلك مرضي الأقسام الداخلية بالمستشفي الذين تقدم لهم الخدمة بالمجان، مؤكدًا أن المركز يقدم الخدمة لأبناء المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن الجامعة سوف توفر أحدث الأجهزة والوسائل البرامج الحديثة في هذا التخصص في مجال المخ والأعصاب والعضلات مما يزيد من زيادة كفاءة وجودة الخدمات الطبية، موضحًا أن المركز يهدف إلي الارتقاء بالمستوي العلمي لدراسي التخصصي مما يساعد على إنتاج أبحاث علمية تنشر في الدوريات والمجلات العلمية العالمية، وكذلك توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات التى يقدمها المركز.

وأضاف الدكتور منصور حسن أحمد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن المركز يهدف إلي مضاعفة عدد المنتفعين بالخدمات الطبية من 1500 حاليًا إلي 3000 منتفع خلال عام2016 ، وكذلك نشر خمس أبحاث محلية وأثنين أبحاث دولية ، وكذلك إعداد برنامج تدريبي متكامل نظري وعملي للراغبين في التخصص وطلاب الدراسات العليا للحصول على درجة علمية.