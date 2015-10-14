هجوم قرش يُنقذ حياة شاب أمريكي

تعرض الشاب الأمريكي “أوجين فيني” من ولاية ماساشوستس لهجوم سمكة قرش الذي أدى الى جرحه واصابته بالكدمات، واكتشف هذا الشاب وجود ورم سرطاني على مستوى الكلية اليمنى.

كان أوجين يُمضي العُطلة على شاطئ في كاليفورنيا رفقة عائلته، حينما تعرّض للهجوم ونقل إلى المستشفى على اثره، لكن حدث مالم يكن في الحسبان بعد مرور عدّة أيام على الحادثة، حيث بدأ يُعاني تدريجيا من آلامٍ في الظَّهر، لم يعلم شيئا على مصدر الألم.

بعد إجراء فحوصات إضافية لاحقًا، تبين أنه يعاني من وجود ورمٍ على كليته اليُمنى بحجم الجوزة، وعلى الفور أجرى عملية على مستوى الرئة، فتمكن الأطباء من استئصال الورمِ السرطانيّ خلال عمليّة جراحيّة دقيقة.

وعقب العملية، قال أوجين “لو لم أتعرّض للهجوم من القرش لما كنت دخلت المستشفى واكتشفت السرطان وشفيت”. ولحسن الحظّ نتيجة لاكتشاف هذا الورم في وقت مبكر، فيني ليس بحاجةٍ إلى العلاج الكيميائي.

تشير الإحصائيات الصادرة عن مركز إحصاء هجمات أسماك القرش إلى تزايد أعداد هجمات هذه الحيوانات المتوحشة على البشر بشكل مضطرد منذ عام 1900، وكل عقد من الزمان تزيد أعداد هذه الهجمات بشكل أكبر عن السابق.

وشهد العام الماضي أكثر من 70 هجمة لأسماك القرش في أنحاء مختلفة من العالم، وقتل 3 أشخاص بهذه الهجمات في كل من أستراليا وجنوب إفريقيا.