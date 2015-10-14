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بالرغم من الهدنة.. تركيا تقتل 10 مسلحين أكراد

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بالرغم من الهدنة.. تركيا تقتل 10 مسلحين أكراد بالرغم من الهدنة.. تركيا تقتل 10 مسلحين أكراد

أرشيفية

أعلن  الجيش التركي اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت 10 من المسلحين الأكراد في عمليات جنوب شرقي البلاد أمس الثلاثاء، وذلك بعد أيام من دعوة حزب العمال الكردستاني إلى هدنة من جانب واحد، حسبما أفادت ” سكاي نيوز عربية “.

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق عن وقف كل أعماله في تركيا، عقب تفجيرين تسببا في مقتل أكثر من 97 شخصًا في مسيرة سلمية في أنقرة.

بينما رفضت إعلان الهدنة بوصفها انها ” مناورة ” قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، التي يشارك فيها الحزب.

وقال الجيش في بيانه، إن 3 مسلحين قتلوا في اشتباكات أثناء عملية للجيش في إقليم هكاري بالقرب من حدود تركيا مع إيران والعراق. بجانب عمليات المقاتلات التركية من طراز إف-16 بغارات جوية على مواقع كردية، مما أسفر عن مقتل سبعة يعتقد أنهم ينتمون إلى حزب العمال الكردي.

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