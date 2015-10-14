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ميدو يجهز لاعب الوسط للمشاركة كمدافع بدلا من السعيد الموقوف

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ميدو يجهز لاعب الوسط للمشاركة كمدافع بدلا من السعيد الموقوف ميدو يجهز لاعب الوسط للمشاركة كمدافع بدلا من السعيد الموقوف

يجهز أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي مدافعه عماد حمدي لتعويض غياب المدافع الموقوف شوقي السعيد في افتتاحية الدوري المصري.

وكان ميدو قرر معاقبة شوقي السعيد بالإيقاف 3 مباريات وفرض غرامة 25 ألف جنيه عليه بسبب مخالفة اللائحة.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي في افتتاح مباريات الدوري المصري يوم الـ 21 من الشهر الجاري.

عماد حمدي أحد اللاعبين الجدد في الإسماعيلي، إذ أنه انضم لهم قادما من المنصورة مقابل مليون جنيه هذا الصيف.

ويجيد عماد حمدي اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في الدفاع وفي خط الوسط، ومن المتوقع أن يكون له دورا كبيرا مع الفريق الأصفر هذا الموسم.

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