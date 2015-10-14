في_القمة - ثنائي الزمالك المتوج بلقبي سوبر يؤازر الفريق في الإمارات

سافر ثنائي الزمالك السابق إلى الإمارات لمؤازرة الفريق في مواجهة الأهلي الخميس في كأس السوبر المصرية التي ستقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وسيحضر مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد المباراة لمساندة بطل الثنائية المحلية الزمالك في مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه في المسابقتين الأهلي.

وتوج الثنائي بأول نسختين من كأس السوبر المصري عامي 2001 و2002 مع الزمالك بالتغلب على غزل المحلة والمقاولون العرب.

وكان الثنائي عنصرا أساسيا في فوز الزمالك بلقب الدوري ثلاث مرات من 2001 إلى 2004 إضافة لتتويجه بدوري أبطال إفريقيا عام 2002.