في_القمة - قصة السوبر (4).. الأهلي يتوج بالركلات بعد انسحاب الزمالك.. والأخير يخسر القمة الثانية

تعود كأس السوبر المصرية للظهور من جديد حين يتواجه الزمالك والأهلي الخميس المقبل في النسخة رقم 13 في تاريخ المسابقة التي شهدت قصصا مثيرة منذ نشأتها عام 2001.

وستقام المباراة لأول مرة خارج مصر حين يستضيفها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم الخميس.

وتحظى البطولة التي تقام بين بطلي الدوري والكأس في مصر بتاريخ قصير يحفل بالعديد من القصص تخص سبعة أندية شاركت فيها حتى اللحظة.

ويقدم FilGoal.com سلسلة (قصة السوبر) التي تستعرض كل الأحداث التي شهدتها هذه المباراة التي ستلعب للعام الثاني على التوالي بين القطبين الزمالك والأهلي.

وسنستعرض في الحلقة الرابعة انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي ومشاركة الإسماعيلي الأولى وفوز الأحمر بالقمة الثانية في كأس السوبر.

2007

استمر الأهلي في اجتياحه لمصر وإفريقيا وحقق الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي بعدما هزم الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف تاريخي لا ينسى للنجم محمد أبو تريكة.

واحتل الزمالك وصافة الدوري وخسر نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي في واحدة من أجمل مباريات كرة القدم المصرية عبر التاريخ حسمها المارد الأحمر في الوقت الإضافي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ورحل المدرب الفرنسي الكبير هنري ميشيل عن الزمالك بعد تلك المباراة النهائية وقرر الفريق الانسحاب من مواجهة الأهلي في السوبر ليشارك الإسماعيلي ثالث الدوري بدلا منه.

وخاض الإسماعيلي السوبر لأول مرة في تاريخه وتقدم على الأهلي بهدف محمد حمص في الدقيقة 32 قبل أن يعادل القائد شادي محمد النتيجة من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بعد عرقلة الحارس محمد صبحي لأبو تريكة.

واحتدمت المنافسة بين الفريقين في الشوط الثاني وتعرض سيد معوض لاعب الأهلي بعد ذلك للطرد في الدقيقة 86 ولحق به وائل جمعة في الدقيقة 90 وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتبدأ ركلات الترجيح.

وأهدر عبد الله السعيد وأحمد سمير فرج ركلتين للإسماعيلي ليفوز الأهلي 4-2 بعدما سجل شادي الركلة الخامسة لفريقه ليتوج الأهلي باللقب الرابع في تاريخه والثالث على التوالي.



>أهداف مباراة الأهلي 1 مقابل 1 الإسماعيلي - كأس... by Abujoudi



>ركلات الترجيح بين الأهلي 4 مقابل 2 الإسماعيلي... by Abujoudi

2008

حافظ الأهلي على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي بعدما أنهاه متفوقا على الإسماعيلي والزمالك بفارق 17 نقطة وانتظر الأخير بطل كأس مصر على حساب إنبي في مباراة السوبر يوم 27 يوليو 2008.

وتفوق الأهلي على الزمالك قبل أسبوع واحد من مباراة السوبر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في مباراة قدم فيها الوافد الجديد أحمد حسن أوراق اعتماده بتسجيله الهدف الثاني بعدما سجل جلبيرتو وجمال حمزة للفريقين لينتهي اللقاء 2-1.

وواصل الصقر تألقه ليمنح مانويل جوزيه لقبه الرابع في كأس السوبر وقاد الأهلي للفوز بهدفين مقابل لا شيء بعدما تقدم لفريقه في الدقيقة 47.

وسجل لاعب الزمالك السابق المعتز بالله إينو هدفا رائعا في الدقيقة 89 ليضاعف النتيجة ويتوج الأحمر بالسوبر الخامس في تاريخه والرابع على التوالي.

وطرد التونسي وسام العابدي لاعب الزمالك في الدقيقة 61 ليضع مدربه الألماني راينر هولمان في موقف صعب بعد هدف أحمد حسن في شباك عبد الواحد السيد.