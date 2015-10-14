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#في_القمة – علي محمد علي يختار.. أجمل 3 أهداف في مباريات الأهلي والزمالك

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#في_القمة – علي محمد علي يختار.. أجمل 3 أهداف في مباريات الأهلي والزمالك #في_القمة – علي محمد علي يختار.. أجمل 3 أهداف في مباريات الأهلي والزمالك

ما هي أجمل 3 أهداف في مباريات الاهلي والزمالك من وجهة نظرك؟ أجب على هذا السؤال في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي المعلق الرياضي المصري الشهير علي محمد علي.

علي محمد علي أجاب على سؤال FilGoal.com قبل يوم من موقعة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

جاءت إجابات علي محمد علي كان منتظرا أن تكون زملكاوية النزعة كما هو معروف عنه، لكنه اختار هدفين للفريق الأبيض، وهدف رائع لا ينساه للشياطين الحمر.

الهدف الأول الذي اختاره علي محمد علي يعود لسنة 1979، وقد سجله حمدي جمعة نجم الأهلي في الزمالك بطريقة رائعة:

أما الهدف الثاني فهو لجمال حمزة في نهائي كأس الشهير والذي انتهى بنتيجة 4-3 لصالح الأهلي بعد لقاء درامي كبير مع الزمالك:

وكان الهدف الثالث حديثا إذ اختار علي محمد علي الكرة التي سجلها باسم مرسي في الأهلي خلال لقاء الكأس الذي انتهى بانتصار الفرسان 2-0.

اختار علي محمد علي الهدف الأول لباسم مرسي في الأهلي خلال تلك المباراة:

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فيديو اليوم السابع

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