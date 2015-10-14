النيابة تقرر حبس ابنة عم أبو تريكة وشقيق زوجها لتورطهما في وقائع تحريض على العنف

قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس المتهمة يسر أبو تريكة، ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، خمسة عشر يومًا تمهيدًا لمحاكمتهما، لتورطهما في وقائع تحريض على العنف.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت صباح اليوم من القبض على الإخواني حسام حسن محمود عبدالحميد، ترزي، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والإخوانية يسر حلمى محمد أبوتريكة، حاصلة على ليسانس دار علوم، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة- ابنة عم لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة. من مسئولي صفحة “أولتراس مصر سياسي” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، والتي يقوم المسئولين على إدارتها بالتحريض على إرتكاب أعمال العنف والخروج على القانون.

وضُبط بمحال إقامتهما على مجموعة من الكتب والأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي.(مجموعة من المطبوعات الخاصة بأولتراس مصر سياسي، قناع ضد الغاز، بعض الصور واللافتات التي تحمل شعار رابعة وصورة الرئيس المعزول، 2 هاتف، بعض التيشرتات المدون عليها عبارة “أولتراس كفر حكيم”).