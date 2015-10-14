الدفاع الروسية تشرح لماذا اقتربت مقاتلة روسية من طائرة أمريكية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مقاتلة روسية من طراز “سو-30 إس إم” اقتربت من طائرة مجهولة حلقت في سماء سوريا السبت الماضى

وبحسب ما ذكرت شبكة “sputnik” أوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية،إيغور كوناشينكوف،أن المقاتلة الروسية توجهت إلى تلك الطائرة لتحديد هويتها، مشيرا إلى أن قصد الطيار الروسي لم يكن تخويف أحد.

وكانت مقاتلة “سو-30 إس إم” ترافق قاذفات قنابل روسية هاجمت موقعا لتنظيم “داعش” في محافظة حلب. وعادت المقاتلة لتنفذ مهمتها بعد أن كشفت هوية تلك الطائرة. وكانت المسافة بين طائرة سوخوي والطائرة الأمريكية من 2 إلى 3 كيلومترات.

وأكد المتحدث أن طائرات سلاح الجو الروسي تقوم بمهمتها في المجال الجوي السوري بطلب السلطات السورية.