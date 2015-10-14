أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - قصة السوبر (4).. الأهلي يتوج بالركلات بعد انسحاب الزمالك.. والأخير يخسر القمة الثانية

Google+ Print
#في_القمة - قصة السوبر (4).. الأهلي يتوج بالركلات بعد انسحاب الزمالك.. والأخير يخسر القمة الثانية #في_القمة - قصة السوبر (4).. الأهلي يتوج بالركلات بعد انسحاب الزمالك.. والأخير يخسر القمة الثانية

أصيب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي بجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال المران الأخير للشياطين الحمر استعدادا للزمالك في كأس السوبر.

الأهلي يواجه الزمالك على ملعب هزاع بن زايد يوم الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات.

وخلال مران اليوم الأخير للأهلي قبل اللقاء شعر إيفونا بآلام منعته من إكمال العمل مع رفاقه.

لكن الجهاز الطبي للأهلي أكد أن اللاعب لازال بإمكانه المشاركة في مباراة القمة.

سيخضع اللاعب لفحوصات ومتابعة الحالة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه ومدى قدرته على قيادة الخط الأمامي لفريق الشياطين الحمر.

ويعد إيفونا من أهم أوراق الأهلي الهجومية وذلك بعدما انضم للفريق الأحمر قادما من الوداد المغربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع