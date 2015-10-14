في_القمة – علي محمد علي يختار.. أجمل 3 أهداف في مباريات الأهلي والزمالك

أصيب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي بجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال المران الأخير للشياطين الحمر استعدادا للزمالك في كأس السوبر.

الأهلي يواجه الزمالك على ملعب هزاع بن زايد يوم الخميس الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات.

وخلال مران اليوم الأخير للأهلي قبل اللقاء شعر إيفونا بآلام منعته من إكمال العمل مع رفاقه.

لكن الجهاز الطبي للأهلي أكد أن اللاعب لازال بإمكانه المشاركة في مباراة القمة.

سيخضع اللاعب لفحوصات ومتابعة الحالة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه ومدى قدرته على قيادة الخط الأمامي لفريق الشياطين الحمر.

ويعد إيفونا من أهم أوراق الأهلي الهجومية وذلك بعدما انضم للفريق الأحمر قادما من الوداد المغربي.