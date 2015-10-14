أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - إصابة شريف حازم.. واللاعب يستطيع المشاركة أمام الزمالك

Google+ Print
#في_القمة - إصابة شريف حازم.. واللاعب يستطيع المشاركة أمام الزمالك #في_القمة - إصابة شريف حازم.. واللاعب يستطيع المشاركة أمام الزمالك

لم يستطع شريف حازم مدافع الأهلي استكمال مران الفريق الذي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الخميس في السوبر المصري على أرض الإمارات.

شريف حازم عاودته آلام العضلة الخلفية خلال مران اليوم الأربعاء والذي كان مفتوحا للجماهير وللإعلام.

خرج شريف حازم مصابا من الملعب، لكنه عاد بعد ذلك إلى المران.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية واختبار مسائي يحدد قدرته على مساعدة الشياطين الحمر أمام الفرسان.

ويملك الأهلي في مركز شريف حازم عددا من اللاعبين أبرزهم الثنائي المنضم حديثا للفريق رامي ربيعة وأحمد حجازي مع محمد نجيب وسعد سمير.

ويجيد شريف حازم اللعب كظهير أيمن، لكن الأهلي يمتلك في هذا المركز حاليا أحمد فتحي مع باسم علي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع