في_القمة - إصابة شريف حازم.. واللاعب يستطيع المشاركة أمام الزمالك

لم يستطع شريف حازم مدافع الأهلي استكمال مران الفريق الذي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الخميس في السوبر المصري على أرض الإمارات.

شريف حازم عاودته آلام العضلة الخلفية خلال مران اليوم الأربعاء والذي كان مفتوحا للجماهير وللإعلام.

خرج شريف حازم مصابا من الملعب، لكنه عاد بعد ذلك إلى المران.

ويخضع اللاعب لفحوصات طبية واختبار مسائي يحدد قدرته على مساعدة الشياطين الحمر أمام الفرسان.

ويملك الأهلي في مركز شريف حازم عددا من اللاعبين أبرزهم الثنائي المنضم حديثا للفريق رامي ربيعة وأحمد حجازي مع محمد نجيب وسعد سمير.

ويجيد شريف حازم اللعب كظهير أيمن، لكن الأهلي يمتلك في هذا المركز حاليا أحمد فتحي مع باسم علي.