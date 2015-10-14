حبس ابنة عم "أبو تريكة" 15 يوما على ذمة اتهامها بالتحريض على العنف

قررت نيابة بولاق الدكرور حبس "يسر حلمى محمد أبوتريكة"- ابنة عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكه- 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامها بإدارة صفحة على "الفيس بوك" للتحريض على العنف والخروج على القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمة- الحاصلة على ليسانس دار علوم- و"حسام حسن محمود عبدالحميد" ترزى باعتبارهما ضمن مسئولى صفحة "ألتراس مصر سياسى" على "فيس بوك" التى تحرض على العنف والخروج على القانون وبحوزتهما مجموعة من الكتب والأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، ومجموعة من المطبوعات الخاصة بألتراس مصر سياسى، وقناع ضد الغاز، وبعض الصور واللافتات التى تحمل شعار رابعة وصورة الرئيس المعزول، وهاتفين، وتيشرتات المدون عليها عبارة "ألتراس كفر حكيم"، وبإحالتهما إلى النيابة أنكرا ما نسب إليهما.

وفى السابق ضبط رجال الأمن من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.

وأسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط (23) من أعضاء تلك اللجان.

الداخلية تضبط ابنة عم أبوتريكة بأوراق تنظيمية للإخوان تحرض على العنف (تحديث)