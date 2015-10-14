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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق المحور

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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق المحور مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق المحور
تسبب حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى طريق المحور فى توقف حركة المرور أمام السيارات وهما لسيارتين ميكروباص وملاكى، ونتج عنها خلال الحصر المبدئى، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وأمر اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى المحور، وتوقف حركة المرور فى الاتجاهين، انتقل رجال المرور وبصحبتهم ونشين لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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