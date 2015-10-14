الجيش يعرض فيديو لتدمير3 عربات للإرهابيين فى سيناء بنيران القوات الجوية

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو لتدمير 3 عربات خاصة بالعناصر الإرهابية فى شمال سيناء بمعرفة القوات الجوية فجر اليوم الأربعاء، وذلك نتيجة لمعلومات استخباراتية فى منطقة البرث جنوب الشيخ زويد، حيث كانت العربات محملة بأسلحة وذخائر معدة للقيام بأعمال إرهابية.

ويشير الفيديو إلى الضربات الجوية التى تم تنفيذها ضد العربات الثلاث، بالإضافة إلى الضبطيات التى تم تحريزها داخل أحد الانفاق الحدودية مع قطاع غزة، الذى تم اكتشافه وتدميره وعثر بداخله على ملابس عسكرية وشارات للجماعات المتطرفة وعدد من تليسكوبات البنادق المتطورة والبطاريات التى تستخدم فى إضاءة الانفاق وخزن بنادق الية وحامل بندقية قناصة وعبوات اللحام التى تستخدم فى تجهيز العبوات المتفجرة وأجهزة اتصالات حديثة عبر الاقمار الصناعية.

القوات الجوية تدمر 3 عربات محملة بالأسلحة فى سيناء