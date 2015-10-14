محمد بن زايد يعزي في شهيد الوطن سلطان المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سلطان سعيد محمد عبدالله المزروعي الذي انتقل الى جوار ربه أثناء أدائه واجبه الوطني والإنساني في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " والاستقرار والشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في كلباء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد سلطان المزروعي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع أسرة الشهيد وأقاربه التضحيات الجليلة التي قدمها حماة الوطن أبناء قواتنا المسلحة وفي مقدمتهم شهداء الوطن الابرار وما جسدوه في ميادين العز والشرف من قيم الفداء والتضحية والتفاني والإخلاص في سبيل درء المخاطر عن وطننا الغالي والتصدي مع الاشقاء لكافة الاطماع والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار وسيادة الدول الشقيقة وسلامة شعوبها.

وعبر سموه عن اعتزازه بالمواقف البطولية التي أبداها رجال قواتنا المسلحة في ساحات العطاء والبذل مجسدين الخصال النبيلة والقيم الرفيعة التي غرسها الآباء والاجداد في نفوسهم مؤكدا سموه أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى حية في ذاكرة شعبنا ووطننا، بما قدموه من صورة ناصعة ومشرفة في أداء الواجب الوطني ونجدة ومساعدة الأشقاء لمواجهة قوى الظلم والتمرد والعدوان.

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