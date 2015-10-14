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مندوب شرطة يصيب متهمًا بممارسة أعمال منافية للآداب بطلق نارى بدمياط

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مندوب شرطة يصيب متهمًا بممارسة أعمال منافية للآداب بطلق نارى بدمياط مندوب شرطة يصيب متهمًا بممارسة أعمال منافية للآداب بطلق نارى بدمياط
أصيب متهم بارتكاب أعمال مخلة بالآداب، بطلقات نارية فى وجهه، أثر إطلاق مندوب شرطة بمحافظة دمياط النار تجاهه بعد محاولته الهرب أثناء إلقاء القبض عليه.

تلقى مركز شرطة كفر سعد إخطارًا من كل من مندوب الشرطة محمد الكيلانى عبد العزيز سن 30 من قوة المركز، والخفير النظامى إبراهيم محمد حامد السيد سن 28 من قوة المركز، يفيد بأنه أثناء قيامهما بملاحظة الحالة الأمنية وإعلان بعض المواطنين بالأحكام الغيابية الصادرة ضدهم بناحية قرية الإسماعيلية/دائرة المركز أبلغهم الأهالى بوجود شاب وفتاة خلف معرض سيراميك بالقرب من الأراضى الزراعية يرتكبون أعمال منافية للآداب.

وتبين لهما قيام محمد أمين .ا 24 سنة، عاطل ومقيم بذات الناحية والسابق اتهامه فى (14) قضية "مخدرات – سرقات بالإكراه – ضرب – هتك عرض" والمفرج عنه بتاريخ 7 أكتوبر الجارى، عقب انتهاء تنفيذ عقوبة 6 سنوات فى قضية "مخدرات" ومعه فاطمة عماد.ا 25 سنة ومقيمة بناحية السنانية/دائرة مركز دمياط فى وضع مخل بالآداب العامة.

وأثناء قيام الشرطى والخفير بضبطهما قام المذكور بمحاولة التعدى عليهما بعدد (2) سلاح أبيض "مطواة" كانا بحوزته فقام مندوب الشرطة بإطلاق "2" عيار نارى (صوت) من طبنجة cz عهدته، وأصاب إحداها المذكور فى وجهه وأُدخل مستشفى الأزهرالجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه والتحفظ على (2) سلاح أبيض وجارٍ سؤاله.

كما تم ضبط المتهمة وبسؤال شاهد الواقعة أحمد عزب محمد 22 سنة، طالب ومقيم بذات الناحية أكد نفس الأقوال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5036 جنح مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015.

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مصر 365