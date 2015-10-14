حبس عاملة نظافة وربة منزل 4 أيام لاتهامهما بخطف "مولود" بمستشفى الجلاء

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس عاملة نظافة وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالشروع فى خطف مولود عقب ولادته داخل مستشفى الجلاء.

أدلت المتهمة الثانية فى تحقيقات النيابة بتفصيل الواقعة، كونها حملت من زوجها وأجهضت ولم تخبر زوجها خشية انفصالهما ولعلمها بالظروف المادية للمتهمة الأولى "عاملة النظافة"، وقيامها بشراء أجهزة كهربائية لها بموجب إيصالات أمانة، فقامت بتهديدها بالإيصالات وطلبت منها إحضار طفل حديث الولادة بقصد إيهام زوجها بأنها قامت بوضعه بالمستشفى، وبتاريخ الواقعة أحضرت الطفل وقامت بإثبات بند دخول المستشفى قسم النساء والتوليد بقصد الكشف عليها تمهيدًا لإثبات نسب الطفل.

ومن جانب آخر أيدت المتهمة الأولى "عاملة النظافة" فى تحقيقات النيابة، على ما جاء بأقوال المتهمة الثانية، وبررت الواقعة بخوفها من تقديم إيصالات الأمانة ضدها للنيابة وخشية تعرضها للحبس.

كان المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا قد تلقى بلاغًا من ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة بشارع الجلاء بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لربة منزل وضعت طفل ذكر بالمستشفى وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لحجرة الولادة لتنظيفه ووضع حافظة بيده قامت بتركه وعقب عودتها فوجئت باختفائه ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

انتقل رجال الأمن بقيادة العميد محمد الألفى رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة وبسؤال المجنى عليها تبين أنها ما زالت تحت تأثير مخدر البنج إثر العملية الجراحية فقد تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة نظافة بالمستشفى.

وبإعداد الأكمنة التى أشرف عليها اللواء محمود خلاف نائب مدير مباحث القاهرة تم ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة وقررت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية واقتراضها لمبالغ مالية من بعض المواطنين ومن بينهم سيدة شهرتها "هالة عصران" ولعلمها باحتياج الأخيرة طفل حديث الولادة، فاتفقت معها على تسليمها الطفل مقابل إسقاط المديونية، تم ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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