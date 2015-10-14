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قوات أمن الجيزة تؤمن جنازة بالعياط خشية تجدد الاشتباكات مع أصحاب المدافن

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قوات أمن الجيزة تؤمن جنازة بالعياط خشية تجدد الاشتباكات مع أصحاب المدافن قوات أمن الجيزة تؤمن جنازة بالعياط خشية تجدد الاشتباكات مع أصحاب المدافن
خرجت قوات أمنية وقوات الأمن المركزى التابعة لمديرية أمن الجيزة، بناء على تعليمات من مدير أمن الجيزة اللواء طارق نصر واللواء مجدى عبد العال مدير المباحث، وذلك لتأمين تشييع جنازة مواطن من أهالى قرية الجملة بالعياط أثناء توجه المشيعون لدفنه بجبل الذى شهد منذ أيام عدة خلافات بين أهالى 4 قرى بالعياط وقرية السعودية بسبب بنائهم مقابر بالجبل وعرضها للبيع ومنعهم من الدفن بالجبل،
>حيث إن مشيعى الجنازة خرجوا فى حماية قوات الأمة خشية وقوع اشتباكات بين أهالى المتوفى وأهالى قرية السعودية الذين يمنعون أهالى القرى المجاورة من الدفن بالجبل.

وقال الأهالى بالعياط إنهم يدفنون موتاهم بجبل السعودية على طريقة اللحد الشرعى إلا أنهم منذ فترة فوجئوا بأهالى قرية السعودية يقومون ببناء "أحواش" مقابر وعرضها للبيع وأنهم أعلموا أهالى قرى "الجملة وكفر أبو العباس والمعاطفية وكفر قاسم" بعدم التوجه لدفن موتاهم مرة أخرى بالجبل،
>وأن الجبل ليس ملكية لأحد وأنه ملك لهيئة الآثار وأنهم استغاثوا بكافة الجهات الأمنية وقدموا شكوى لهيئة الآثار التي وعدتهم بإزالة المقابر التى بناها أهالى قرية السعودية.

كان أهالى العياط توجهوا أمس إلى مديرية أمن الجيزة والتقوا اللواء مصطفى عنانى الذى اتصل بقيادات مركز شرطة العياط، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة للجنازات المتوجهة إلى الجبل لحين الانتهاء من عملية الدفن حتى لا تحدث اشتباكات بين القرى بعضها وبعض.

وكان تظاهر أهالى قرية الجملة الجمعة الماضية أمام مركز شرطة العياط للمطالبة بحماية مقابرهم بقرية السعودية المجاورة لها، وأشار أشرف سيف إلى أن تعداد القرية يبلغ أكثر من 20 ألف نسمة يدفنون ذويهم بالقرب منهم فى قرية السعودية.

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مصر 365

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