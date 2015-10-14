تجديد حبس "الحانوتى" بتهمة استدراج طفل وهتك عرضه داخل الزراعات بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها اليوم حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه باستدراج طفل عمره 9 سنوات وهتك عرضه داخل أرض زراعية بقرية طنان التابعة لمركز قليوب.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز قليوب، بإبلاغه من جانب والد الطفل "ى. م" 9 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائى، اتهم فيه "م. ع" 16 سنة، عاطل وشهرته "الحانوتى" باستدراجه إلى أرض زراعية وتجريده من ملابسه وهتك عرضه.

وباستئذان النيابة تمكن ضباط مباحث مركز قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من القبض على المتهم واعترف بارتكابه للجريمة فتحرر له محضر وأمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، برئاسة تامر محمود مختار مدير النيابة، وإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.