حجز عامل على ذمة التحريات لاتهامه بهتك عرض طفل 5 سنوات فى قليوب

أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب، بحجز عامل متهم بالتعدى جنسيا على طفل 5 سنوات لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت له تهمة هتك العرض بالقوة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من "هشام .م" 42 سنة عامل بقيام "هيثم .س.ع 37 سنة" عامل بالتعدى جنسيا على ابنه الطفل "عبد العزيز" 5 سنوات "والمقيم مع والدته بقرية طنان دائرة المركز لانفصاله عنها وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم"، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل ذلك لقيامه بخطبة والدة الطفل.

وأنكرت والدة الطفل وتدعى "نورا .م.ع " 31 سنة ربة منزل، وأقرت بعدم صحة الواقعة، وعللت ذلك لرغبة والده فى ضم الطفل لحضانته.

وبعرض الطفل على مستشفى قليوب العام لتوقيع الكشف الطبى عليه أثبت التقرير أن الطفل مصاب بحروق متفرفة وكدمات فى مؤخرته وآثار إطفاء سجائر، وأكد الطفل أمام النيابة العامة أن المتهم كان يتعدى عليه جنسيا وعندما يرفض يعتدى عليه بالضرب.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18193 جنح مركز قليوب لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار تامر محمود مختار رئيس النيابة، وقررت حجز والدة الطفل على ذمة التحريات ووجهت لها تهمة الإهمال فى رعاية الطفل، مما تسبب فى حدوث أضرار جسيمة له بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.