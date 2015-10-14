مصرع طفلين سقطا داخل "بيارة صرف صحى" فى المنزلة بالدقهلية

لقى طفلان مصرعهما بعد سقوطهما داخل بيارة صرف صحي بالمنزلة محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى حمدى الطنبولي رئيس مباحث المنزلة بسقوط طفلين داخل بيارة صرف الصحي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن الطفلين احمد ابراهيم على رزق 10 سنوات ومحمد سامي الاباصيري 7 سنوات، وتبين سقوطهم داخل البيارة بقرية ميت خضير التابعة لمركز المنزلة، وتم انتشال الجثتين، وتم نقلهم الى مستشفي الجمالية المركزي، ولفظوا انفاسهم الاخيرة بعد وصولهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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