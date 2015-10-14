حبس هارب من المؤبد ضبط بحوزته بندقية خرطوش وكمية من الهيروين بالقليوبية

أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بالقليوبية، بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيق بعدما تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية وكمية من الهيروين المخدر بمدينة الخصوص.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخصوص يفيد قيام النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم بالقبض علي المتهم "صالح ع س " 45 سنة مسجل خطر وشهرته "سمكة " وبحوزته بندقية خرطوش و125 جرام هيروين ومبلغ مالي 700 جنية.

وتبين أنه هارب من حكمين أحدهما بالسجن المؤبد والثاني 6 سنوات في قضايا مخدرات ومطلوب ضبطه وإحضاره في جنايتين وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات المضبوطة بقصد الأتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ النقدي حصيلة إتجاره في الهيروين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.