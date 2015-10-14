67 % نسب الإصابة بزيادة الوزن فى الإمارات و10% يعانون السمنة المفرطة

أكد الدكتور عبد الرحمن على نميرى، رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الشيخ خليفة الطبية ومدير مركز السمنة والبدانة بالإمارات، أن 67% من الأشخاص فى الإمارات يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

وقال "نميرى" خلال مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات السمنة، إن نسب إجراء جراحات السمنة المفرطة فى السيدات أكثر من الرجال، حيث تصل نسب إجراء عمليات جراحات السمنة بين النساء فى الإمارات إلى 70% مقارنة بالرجال، والتى تصل إلى 30%، وتمثل السمنة المفرطة فى الإمارات حوالى 10% ونسب الإصابة بمرض السكر النوع الثانى يصل إلى 20% وهناك عدة دراسات تؤكد أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة ويعانون من مرض السكر تعتبر الجراحات أنسب من العلاج الدوائى.

وأوضح أن هناك مضاعفات قد تنتج من عمليات جراحات السمنة، مثل حدوث تسريبات من جراحة التكميم، وأنه تم نشر هذه الدراسة فى مجلة جراحة السمنة العالمية، والتى توضح الطرق المختلفة لعلاج التسريب فى عمليات تكميم المعدة، مشيرا إلى أن السمنة لابد أن تعرف بمقارنة الوزن بالطول، فكتلة الجسم أكثر من 40 كيلو أو أكثر من 35 عن الوزن المثالى، فهؤلاء هم المستهدفون لإجراء العمليات الجراحية وهناك تقريبا ثلاثة أنواع من العمليات، مثل عملية تحويل المسار أو عملية قص المعدة أو التكميم أو عملية ربط المعدة أو ما تسمى بالحلقة.

وأكد "نميرى" أن كل العمليات يمكن أن تحدث فيها مضاعفات، مثل النزيف، ويحتاج المريض إلى نقل دم أو فتح البطن أو التسريب، يعنى أن الطعام الذى يتناوله الشخص يخرج إلى خارج المعدة، بالإضافة إلى عصارة المعدة، وقد يتعرض لآلام بالمعدة وارتفاعا فى درجة الحرارة ويمكن أن يحدث له تسمم، موضحا أن هناك طرقا مختلفة لعلاج هذا التسرب، حيث يتم عمل منظار أو أشعة مقطعية ويتم تقرير احتياج المريض والدراسة تظهر للجراح كيفية التصرف واختيار الطريقة المثلى للعلاج.