أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اللقاء القومى حول بيوت المرأة الريفية

Google+ Print
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اللقاء القومى حول بيوت المرأة الريفية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اللقاء القومى حول بيوت المرأة الريفية
تبدأ يوم الاثنين القادم 19 أكتوبر الجارى فعاليات اللقاء القومى حول "واقع وآفاق تجارب مدارس/ بيوت المرأة الريفية في الوطن العربى" الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وذلك بمقرها بالخرطوم، خلال الفترة من 19 الى 22 أكتوبر الحالى بمشاركة (12) دولة عربية: الأردن، الجزائر، تونس، ، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ، المغرب، موريتانيا.

يهدف هذا اللقاء إلى الوقوف بدقة على تجارب (مدارس/ بيوت) المرأة الريفية فى الدول العربية والدور الهام الذى تلعبه مثل هذه المؤسسات في تنمية وتطوير قدرات ومهارات المرأة الريفية وتمكينها، و تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دورها فى العمليات الإنتاجية الزراعية والسمكية.

كما أن هذا اللقاء يتيح منصة للتفاكر وتبادل الخبرات بشأن الرؤى المستقبلية لنشر وتفعيل وتطوير نظام (مدارس/ بيوت) المرأة الريفية فى الدول العربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته