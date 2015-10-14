المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد اللقاء القومى حول بيوت المرأة الريفية

تبدأ يوم الاثنين القادم 19 أكتوبر الجارى فعاليات اللقاء القومى حول "واقع وآفاق تجارب مدارس/ بيوت المرأة الريفية في الوطن العربى" الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، وذلك بمقرها بالخرطوم، خلال الفترة من 19 الى 22 أكتوبر الحالى بمشاركة (12) دولة عربية: الأردن، الجزائر، تونس، السعودية ، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، مصر ، المغرب، موريتانيا.

يهدف هذا اللقاء إلى الوقوف بدقة على تجارب (مدارس/ بيوت) المرأة الريفية فى الدول العربية والدور الهام الذى تلعبه مثل هذه المؤسسات في تنمية وتطوير قدرات ومهارات المرأة الريفية وتمكينها، و تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دورها فى العمليات الإنتاجية الزراعية والسمكية.

كما أن هذا اللقاء يتيح منصة للتفاكر وتبادل الخبرات بشأن الرؤى المستقبلية لنشر وتفعيل وتطوير نظام (مدارس/ بيوت) المرأة الريفية فى الدول العربية.

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