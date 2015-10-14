الداخلية العمانية تنهى استعدادات انتخابات مجلس الشورى بدول الخليج

عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى بسلطنة عمان للفترة الثامنة اجتماعا أمس بمبنى وزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الدخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيديى وبحضور أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر استعدادات اللجان الانتخابية فى سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب السلطنة التجارى بدبى ومركز الانتخاب الموحد وتصويت العاملين فى اللجان الانتخابية والمساندين لها وجاهزيتها ليوم التصويت المقرر إجراؤه يوم الأحد الموافق 18 من أكتوبر الجارى وعملية نقل جميع المستلزمات والأجهزة لجميع الولايات.

من جهة أخرى يدلى الناخبون العمانيون المقيمون فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الطلبة الدارسون بتلك الدول يوم الأحد المقبل بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم فى عضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة.

كما سيدلى فى نفس اليوم ناخبو محافظتى ظفار ومسندم بأصواتهم فى المركز الانتخابى الذى سيكون مقره فى ولاية بوشر بمحافظة مسقط بمدرستى العلا للتعليم الأساسى للناخبين، وثريا البوسعيدية للتعليم الأساسى للناخبات.

وسيدلي أيضاً العاملون في اللجان الانتخابية بجميع ولايات السلطنة يوم الأحد المقبل بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء وذلك لعدم تمكنهم من التصويت فى الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها فى 25 أكتوبر الجارى بسبب الأعمال المنوطة بهم يوم الانتخابات.

يذكر أن وزارة الداخلية أكملت كافة استعداداتها من أجل استقبال الناخبين وذلك بالتنسيق مع سفارات السلطنة بعواصم دول المجلس حيث تم وضع مراكز انتخابية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مكتب السلطنة التجارى بإمارة دبى.

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