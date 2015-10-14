أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاخام إسرائيلى يفتى بضرورة قتل الفلسطينيين مستشهداً بقتل النبى موسى لمصرى

Google+ Print
حاخام إسرائيلى يفتى بضرورة قتل الفلسطينيين مستشهداً بقتل النبى موسى لمصرى حاخام إسرائيلى يفتى بضرورة قتل الفلسطينيين مستشهداً بقتل النبى موسى لمصرى
أصدر الحاخام شموئيل الياهو فتوى مساء اليوم الاربعاء بقتل الفلسطينيين دون تقديمهم إلى المحاكمة فى حالة تورطهم فى اعمال عنف ضد الجيش الإسرائيلى.

وأضاف"الياهو" فى فتوى نشرها موقع "حريدى 10" إن من يترك فلسطينيا على قيد الحياة فقد أثم" ، موضحا أن الفلسطينيين يسعون لقتل الإسرائيليين وقتلهم أمر واجب .

وزعم "الياهو" أن الدليل الشرعى على فتواه هو أن النبى موسى عليه السلام قتل رجلا مصريا عندما حاول قتل أحد من بنى إسرائيل عندما كانوا يعيشون فى .

وأكد أن قتل الفلسطينيين فرض عين على كل إسرائيلى من اجل حماية باقى الإسرائيليين ولا يقتصر فقط على الشرطة أو الجيش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته