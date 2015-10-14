حاخام إسرائيلى يفتى بضرورة قتل الفلسطينيين مستشهداً بقتل النبى موسى لمصرى

أصدر الحاخام شموئيل الياهو فتوى مساء اليوم الاربعاء بقتل الفلسطينيين دون تقديمهم إلى المحاكمة فى حالة تورطهم فى اعمال عنف ضد الجيش الإسرائيلى.

وأضاف"الياهو" فى فتوى نشرها موقع "حريدى 10" إن من يترك فلسطينيا على قيد الحياة فقد أثم" ، موضحا أن الفلسطينيين يسعون لقتل الإسرائيليين وقتلهم أمر واجب .

وزعم "الياهو" أن الدليل الشرعى على فتواه هو أن النبى موسى عليه السلام قتل رجلا مصريا عندما حاول قتل أحد من بنى إسرائيل عندما كانوا يعيشون فى مصر.

وأكد أن قتل الفلسطينيين فرض عين على كل إسرائيلى من اجل حماية باقى الإسرائيليين ولا يقتصر فقط على الشرطة أو الجيش.

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