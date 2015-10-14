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"أوقاف الشرقية" تحيل إمامين لتحقيق لسماحهما لـ"السويدى" بالدعاية فى المسجد

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"أوقاف الشرقية" تحيل إمامين لتحقيق لسماحهما لـ"السويدى" بالدعاية فى المسجد "أوقاف الشرقية" تحيل إمامين لتحقيق لسماحهما لـ"السويدى" بالدعاية فى المسجد
قرر الشيخ لطفي سليمان، مدير إدارة أوقاف مركز ديرب نجم بالشرقية، بتوجيهات من مجدي بدران وكيل الوزارة، إيقاف كل من "محمد الصاوي" إمام المسجد الكبير باكراش، و"أحمد رشاد" إمام مسجد قرية الهوابر عن العمل، وإحالتهما للتحقيق، بسبب سماحهما لمرشح حزب الوفد "طلعت السويدى" بالدعاية لنفسه انتخابيا من خلال المسجد خلال جولاته بالمحافظة. وقال وكيل الوزارة، في تصريح خاص لليوم السابع، إنه سيحرر محضرا إداريا ضد المرشح لقيامه بذلك.

وكان عدد من أهالى دائرة ديرب نجم بالشرقية قد انتقدوا السماح لمرشح حزب الوفد رجل الأعمال المعروف طلعت السويدي ونائب الدائرة الاسبق، بعمل عدة جولات انتخابية في قري "اكراش، العصايد، المناحريت والهوابر" والدعاية لنفسه واستخدام المسجد لذلك في قريتي الهوابر واكراش، مما يعد اختراقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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