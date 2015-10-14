بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الطرق بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءاليوم اعمال تطوير وتوسعة الطريق الأوسط بشرم الشيخ، بطول 12 كم وتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، من موازنة القوات المسلحة، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح القائمون على الطريق بانه اتجاهين كل منهما يضم أربع حارات مرورية، وطريق خدمة، وممر للدراجات، باجمالي عرض 32 متر، إضافة لإنشاء 2 كوبري بثلاث محاور عرضية، تصل الطريق الأوسط بطريق السلام ليصبح محورا جديدا من محاور التنمية المستقبلية بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ إلى ان الأعمال التي نفذت وهي تشكيل الطريق بطول 7 كيلو متر ، والانتهاء من فرشة الأساس بطول 3 كيلو متر ، وتنفيذ اعمال الأساسات للكوبري رقم(1)، وتحويل مسارات كابلات الكهرباء لتتمشي مع المسارات الجديدة بتكلفة 6 مليون جنيه، تنفذ عن طريق شركة الكهرباء.

وتفقد فودة اعمال المرحلة الثالثة من مدينة الشباب والرياضة،حيث جاري استكمال الاعمال الانشائية لحمام السباحة الاوليمبى، وحمام السباحة للتدريب، ومبنى الادارة والخدمات واعمال الموقع العام، استعدادا لافتتاحها لتكون قلعة للسياحة الرياضية بالمدينة.

وشكر المحافظ القوات المسلحه عامة، والهيئة الهندسية خاصة لعملهم بجد ونشاط حتى خلال فترة الاجازات والعطلات الرسمية، واضاف ان نجاح المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحه، ترجع لانها تعمل بروح ومعنويات نصر اكتوبر العظيم.

>كما تفقد المحافظ مكتبة الطفل بمنطقة هضبة ام السيد، والموقع المقترح لإنشاء معهدا للغات والترجمة، لتكون صرحا ثقافيا لابناء المدينة من المصرين والاجانب المقيمين بها كما وجه الدعوة لوزير الثقافة لتفقد المنشآت الثقافية بالمحافظة وافتتاح المكتبة.



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