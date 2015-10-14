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وزير البيئة خلال لقائه فلاحى الشرقية: "انا مش خواجة.. وحاسس بمشاكلكم"

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وزير البيئة خلال لقائه فلاحى الشرقية: "انا مش خواجة.. وحاسس بمشاكلكم" وزير البيئة خلال لقائه فلاحى الشرقية: "انا مش خواجة.. وحاسس بمشاكلكم"
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال لقائه بفلاحين محافظة الشرقية، والمنعقد لبحث أزمة حريق قش الأرز، "أنا مش خواجة.. أنا منكم وحاسس بمشكلكم".

وأضاف "فهمى"، خلال لقائه مع الفلاحين لبحث شكواهم من نقص المكابس واضطرار بعضهم للتخلص من القش بحرقه، أن الشرقية هي أكبر محافظة حصلت علي معدات لجمع وكبس القش هذا العام، موضحا أنه جاء للاستماع إلي المعوقات للعمل على حلها، واقترح الوزير توفير المكابس للشباب ومفارم بعد تدريبهم من خلال دورات متخصصة، بحيث تكون هذه الماكينات فرصة للعمل كمشروع شخصي في تدوير المخلفات الزراعية.

من جانبه أعلن الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أنه سيتم تنظيم معرض للهئية العربية للتصنيع نهاية أكتوبر الجارى، والتي ستعرض أحداث معدات الكبس، وأنه يمكن توفير قروض للشباب من خلال برنامج مشروعك لكي يتمكن من البدء في المشروع تدوير المخلفات.
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