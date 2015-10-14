تسكين 629 طالبا بالمدن الجامعية ببنها ثبت سلبية تعاطيهم للمواد المخدرة

قال الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية ببنها، إنه تم تسكين 629 طالبا، ممن ثبت سلبية تعاطيهم للمواد المخدرة من خلال الإختبارات التى أجريت عليهم بمستشفيات بنها الجامعية للكشف عن 10 أنواع من المواد المخدرة بعد ظهور نتائج 700 طالب وثبوت سلبيتها، مشيرا الى انه تم إرسال نتائج مجموعتين من الطلاب لمستشفى الجامعة لاجراء اختبارات عليهم بواقع 1488 طالبا من إجمالى القوة الإجمالية التى تستوعبها المدن الجامعية الثلاث ببنها وطوخ وشبرا الخيمة والتى تصل الى 2047 طالبا.

وقال "سوسه" ان مدة اختبارات العينة تحتاج لـ3 أيام ويتم بعدها تسكين الحالات السلبية وإستبعاد العناصر المشتبه بتعاطيها للمخدرات ومنحها فرصة أخرى من خلال إعادة الكشف الطبى عليها، مؤكدا انه لا مجال للتلاعب بالعينات والتحاليل على الطلاب والطالبات التى يتم تسليمها فى ظرف مغلق لإدارة الجامعة.

وأكد المشرف على المدن الجامعية، انه تم تفعيل الجانب الإنسانى وإستضافة الطالبات المغتربات من المحافظات النائية والبالغ عددهن 19 طالبة لحين ظهور نتائج التحاليل حرصا عليهن مع توقيع اقرارات عليهن أنه فى حال ورود نتائج تحاليل المخدرات إيجابية فليس من حقهم الاقامة بالمدن.

واستطرد قائلا انه سيتم إستبعاد أى طالب مخالف تم توقيع جزاء عليه من الشئون القانونية بالجامعة حتى وان كان الجزاء مجرد لفت نظر، ويتم قبول الطلاب القدامى بالمدن الجامعية وفقا للتقديروشرط ان يكون امتياز وجيد جدا وخاصة بمدينة مشتهر لقلة الأماكن وزيادة الإقبال.