محافظ البحيرة يعلن حالة الطوارئ استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية بمتابعة جميع اللجان والمقرات الانتخابية بدائرة المحافظة، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بسير العملية الانتخابية والمتمثلة فى أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج اللجان وتوافر المياه ومصادر إنارة بديلة، وكذلك تقديم كافة التيسيرات للمشاركين فى العملية الانتخابية من قائمين عليها أو ناخبين.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يومى الأحد والاثنين 18- 19 أكتوبر الجارى مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التعليمية.

شارك فى الاجتماع المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام وفتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء طارق علام مساعد مدير الأمن، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى ومديرو مديريات الصحة والتربية والتعليم والزراعة، حيث تم مراجعة جاهزية جميع اللجان والمقرات الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية والناخبين.

وتم التأكيد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والتأكد من عدم وجود أى ملصقات أو دعاية انتخابية على المنشآت الحكومية أو على المدارس والمقرات الانتخابية، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بعمل 10 شوادر للفرز باللجان العامة مع عمل مظلات أمام كل مقر انتخابى لحماية المواطنين من حرارة الشمس.

كما تم الاتفاق على تشكيل مركز إغاثة بكل وحدة محلية يضم: لودرـ قلاب ـ حفار ـ عربة إطفاء ـ إسعاف، مولد كهربائى.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 ملايين و528 ألفا و484 ناخبا وناخبة سوف يدلون بأصواتهم داخل 1737 لجنة فى عدد 713 مركزا انتخابيا موزعة على عدد 10 دوائر بمدن ومراكز المحافظة لاختيار عدد 27 مرشحا من بين عدد 242 مرشحا يتنافسون على تلك المقاعد.